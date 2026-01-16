В ДТП в Баку погиб гражданин РФ

В Баку в результате столкновения грузовика с мотоциклом погиб человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report», мотоцикл марки Haojue HJ150-6, которым управлял гражданин РФ Алекперов Эмиль Эльшан оглу (2003 г. р.), столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai HD-65 под управлением Ясанова Али Аллахверди оглу (1996 г. р.) во время движения в направлении поселка Пиршаги.

В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.