В ДТП в Баку погиб гражданин РФ
В Баку в результате столкновения грузовика с мотоциклом погиб человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report», мотоцикл марки Haojue HJ150-6, которым управлял гражданин РФ Алекперов Эмиль Эльшан оглу (2003 г. р.), столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai HD-65 под управлением Ясанова Али Аллахверди оглу (1996 г. р.) во время движения в направлении поселка Пиршаги.
В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
