Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

Власти Европейского Союза не исключают возможности дальнейшего ужесточения санкций против Тегерана.

Об этом заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принимает участие в двухдневном заседании коллегии комиссаров ЕС, стартовавшем в четверг на Кипре.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли она военного вмешательства США и Израиля в дела Ирана, фон дер Ляйен заявила: «Я не могу комментировать действия других стран - это их дело. Но мы действительно рассматриваем возможность ужесточения санкций против Ирана».

По утверждению главы ЕК, участники антиправительственных акций в Иране обратились к властям Евросоюза с просьбой о включении новых фигурантов из их страны в санкционные списки. Она также заявила, что «прекрасно понимает, что происходит в Иране» и пообещала пойти навстречу просьбе участников акций протеста. «Да, мы это сделаем», - заявила фон дер Ляйен.

