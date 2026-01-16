Министр финансов Франции предупредил США о «красной линии» по Гренландии

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что любая попытка захвата Гренландии станет пересечением «красной линии» и может поставить под угрозу экономические отношения США с Европой, пишет газета Financial Times, на которую ссылаются «Известия».

«Министр <...> предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, что любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению «красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном», — говорится в материале.

Он также подчеркнул обеспокоенность европейских стран заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии. При этом Лескюр уклонился от ответа на вопрос о возможном введении санкций ЕС в случае захвата острова Соединенными Штатами.

«Если это случится, мы окажемся в абсолютно другом мире, и нам придется соответствующим образом адаптироваться», — отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что, несмотря на разногласия с Вашингтоном по вопросам Гренландии, торговых пошлин и регулирования деятельности технологических компаний, Европе по-прежнему необходимо взаимодействовать с США.

Газета Bild со ссылкой на репортеров на месте 15 января сообщила, что первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам.

В этот же день французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что государство примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. Тогда же сообщалось, что Дания начала переброску военной техники и передовых подразделений на территорию своей автономной единицы, жители которой хотят оставаться с королевством.