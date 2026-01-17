 В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media10:25 - Сегодня
В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки «Возрожденные в воде» (Reborn into the Water) американского скульптора и художницы Кэрол Фёрмен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии выставки присутствовали Алена Алиева, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, официальные гости, дипломаты, известные деятели искусства и другие лица.

Выступая на церемонии, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Центр открывает этот год грандиозной выставкой и представленный проект станет одной из самых значимых экспозиций года: «Мы часто встречали работы Кэрол Фёрмен на международных выставках и, наконец-то, нам удалось привезти эти работы в Азербайджан. Большинство экспонатов были привезены из США, а также из ряда европейских стран, и одна из работ впервые представлена именно в Баку», - сказал Анар Алакбаров.

Анар Алакбаров поблагодарил Кэрол Фёрмен, отметив, что это ее первый визит в Азербайджан, подчеркнул, что она уже стала настоящим другом нашей страны и внесла важный вклад в продвижение Азербайджана в мире.

Выступившая затем скульптор и художница Кэрол Фёрмен сказала, что искусство на протяжении всей ее жизни было главным средством самовыражения, инструментом для рассказывания историй, способом исследования идей и самым родным языком для выражения эмоций.

Она подчеркнула, что это грандиозное здание и его архитектура являются идеальным местом для выставки. Каждая деталь в Центре Гейдара Алиева, как будто, напоминает ритм воды, а общая форма пространства - волны. По словам скульптора, особенно впечатляет то, что такая красота была создана на основе идеи женщины-архитектора.

Кэрол Фёрмен отметила, что представленные на выставке работы посвящены теме воды.

«Вода дает человеку жизнь, питает, очищает и преображает людей. Посредством различных художественных интерпретаций представлена серия работ, демонстрирующая многогранную природу воды, а также сложные отношения, которые выстроил человек с этим важным элементом. Одна из моих работ, представляющих для меня особое значение, - это изображение плавающей женщины. Я создала это произведение в один из самых сложных периодов своей жизни, для меня этот образ - символ стойкости и выносливости», - добавила она.

Отметим, что выставка «Возрожденные в воде» - это одновременно и личная история, и отражение более широкой социальной мысли.

Скульптор стремится посредством представленных в экспозиции работ способствовать развитию эмпатии и преодолевать устаревшие взгляды.

Работа автора Rut была впервые представлена публике именно в Центре Гейдара Алиева.

Кэрол Фёрмен известна созданием работ с сильным реалистическим эффектом, а также своими фигуративными скульптурами, изображающими пловцов и танцоров.

Представленная в Баку выставка «Возрожденные в воде» (Reborn into the Water) охватывает широкий период времени, от работ художницы в 1970-х годах до фигур пловцов последних десятилетий.

Серия «Пловцы» - это символическое выражение творчества Фёрмен. Скульптуры, выполненные из смолы, окрашенной бронзы и нержавеющей стали, приглашают зрителей заново открыть для себя несокрушимую силу человеческого тела. Художник подразумевает не только физическую силу, но и считает важным задуматься о внутренней силе, которая преодолевает личные и социальные трудности.

Работы Кэрол Фёрмен экспонировались на престижных площадках по всему миру. Уличные инсталляции демонстрировались в таких местах, как Park Avenue и Central Park в Нью-Йорке, Poydras Corridor в Новом Орлеане и Avenue George V в Париже. Сегодня скульптуры Кэрол Фёрмен украшают более 30 музейных коллекций и различные общественные пространства по всему миру, а также хранятся в частных коллекциях.

