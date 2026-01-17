Трамп считает, что пришло время для поиска «нового руководства» Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью американской газете Politico выступил с утверждением, что "пришло время" для поиска "нового руководства" Ирана.

"Пришло время искать новое руководство в Иране", - полагает глава вашингтонской администрации. По версии Трампа, власти исламской республики несут ответственность за "полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах".

"Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля", - считает Трамп. Он утверждал, что Иран является "худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства".

Источник: ТАСС