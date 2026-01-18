Трамп требует $1 млрд за место в «Совете мира» и самостоятельный контроль над этими деньгами

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в "Совете мира" по сектору Газа.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета.

"Каждое государство-участник будет осуществлять свои обязанности не больше трех лет с момента вступления этого устава в силу с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд", - цитирует Bloomberg проект документа.

Из него также следует, что Трамп будет решать, кого именно приглашать войти в состав "Совета мира". Решения в нем будут приниматься большинством, каждая страна получит один голос. Вместе с тем все решения должны быть одобрены председателем, отмечает агентство.

Как отмечает агентство, проект устава совета предполагает, что Трамп "самостоятельно будет контролировать деньги". Это, вероятно, станет недопустимым условием для большинства стран, которые потенциально могли бы присоединиться к инициативе Вашингтона, полагают источники Bloomberg. По их данным, приглашения стать членами совета получили несколько европейских стран. Некоторые государства "выступают решительно против проекта устава Трампа и вместе готовятся оспорить его предложения", добавляет агентство.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает "Совет мира" по управлению сектором Газа как "возможную замену ООН, некий параллельный неофициальный орган, способный заниматься другими конфликтами, помимо сектора Газа". По данным дипломатов, с которыми пообщались журналисты издания, состав управляющего органа может быть оглашен на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе в Давосе.

Источник: ТАСС