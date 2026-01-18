Послы стран ЕС проведут экстренное заседание из-за заявления Трампа

Экстренное заседание послов стран Евросоюза назначено в Брюсселе на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Об этом сообщило агентство Reuters.

На таких встречах послы обычно готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС.

