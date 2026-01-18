Армия Сирии заняла крупнейшее нефтяное месторождение Эль-Омар

Вооруженные силы переходного правительства Сирии заняли ранним утром крупнейшее нефтяное месторождение Эль-Омар, расположенное в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на сирийского военного представителя.

Войска разместились также на соседнем месторождении Эт-Танак и газовом месторождении Конико. Сирийские военнослужащие вступили на территорию этих объектов после вывода оттуда курдских формирований.

Ранее в провинции Ракка сирийская армия вошла в город Табка, где находится Евфратская ГЭС. Помимо плотины и гидроузла, под ее контроль перешел расположенный там военный аэродром, который служил форпостом курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС).

Напомним, что 17 января правительственные войска заняли не менее восьми населенных пунктов и два нефтяных месторождения в северо-восточной провинции Ракка, которая ранее контролировалась курдами. Командование СДС в своем заявлении расценило действия сирийской армии как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".

Источник: ТАСС