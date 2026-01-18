 Среди задержанных в Грузии иностранцев есть и граждане Азербайджана | 1news.az | Новости
Среди задержанных в Грузии иностранцев есть и граждане Азербайджана

First News Media12:15 - Сегодня
В Грузии задержаны 14 иностранцев – граждане Азербайджана, Турции, Бангладеш, Узбекистана и Марокко.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Установлено, что указанные лица на протяжении нескольких лет незаконно проживали на территории Грузии, нарушив условия, предусмотренные процедурой предоставления убежища.

Иностранцы не воспользовались условиями решения, предусматривающего добровольный выезд из страны, поэтому Миграционный департамент МВД принял решение об их задержании.

Для исполнения данного решения задержанные помещены в соответствующий центр Миграционного департамента с целью последующего возвращения в страны происхождения.

Источник: АПА

