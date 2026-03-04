На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.