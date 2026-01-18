 В Штутгарте открылся «Дом Азербайджана» и воскресная школа - ФОТО | 1news.az | Новости
В Штутгарте открылся «Дом Азербайджана» и воскресная школа - ФОТО

First News Media12:52 - Сегодня
В германском городе Штутгарт состоялось открытие очередного «Дома Азербайджана» и действующей при нём воскресной азербайджанской школы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в рамках мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджана, память шехидов почтили минутой молчания.

В церемонии приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Муратов, советник Посольства Азербайджана в Германии Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, азербайджанцы из разных городов Германии и Европы, руководители зарубежных «Домов Азербайджана» и представители местной общественности.

Председатель Азербайджано-германского культурного центра Гюнай Мирзаева представила отчёт о деятельности центра, объединившего азербайджанцев, проживающих в Германии, а также о работе Правления Альянса азербайджанцев Германии.

Глава Госкомитета Фуад Муратов рассказал о современной государственной политике в сфере диаспоры под руководством Президента Ильхама Алиева, отметив расширение совместной деятельности и открытие «Домов Азербайджана» и воскресных школ в различных странах.

Отмечалось, что «Дома Азербайджана», воскресные школы, а также созданные по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой онлайн-школы «Карабах» являются успешной моделью обучения азербайджанскому языку представителей третьей и четвёртой волны диаспоры. Реализация этой модели в Штутгарте, где компактно проживает азербайджанская община, имеет особое значение.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики с выступлениями главы государства. Выступили председатель Правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член Правления Алианса Амир Али Сердари Иревани, генконсул Турции Макбуле Кочак Качар и представители общины, назвавшие открытие Дома Азербайджана символом единства соотечественников.

Участники также ознакомились с выставкой «Гранат», включающей работы итальянского деятеля культуры Франческо Маччони. Открытие продолжилось концертной программой.

Сообщается, что с учётом открытия Штутгартского Дома Азербайджана, сегодня в 20 странах мира функционируют 32 таких центра. Кроме того, в 24 странах действуют более 90 воскресных азербайджанских школ — часть на базе Домов Азербайджана, часть при диаспорских объединениях и культурных центрах, а также в самостоятельном формате. Все школы обеспечиваются учебниками и методическими материалами Государственным комитетом. Услуги предоставляются бесплатно как соотечественникам, так и иностранцам, интересующимся Азербайджаном.

Отмечается также, что по рекомендации главы государства число зарубежных воскресных азербайджанских школ увеличивается, а их география расширяется.

