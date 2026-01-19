Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем одного из ведущих инвестиционных банков и компании по управлению активами Бразилии BTG Pactual Андре Эстевесом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коснувшись макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины в Азербайджане, а также долгосрочной стратегии развития республики, Президент Ильхам Алиев отметил, что проводимая в этом направлении политика оказывает положительное влияние на дальнейшее укрепление позиций нашей страны на международных финансовых рынках в качестве надежного партнера.

Глава государства подчеркнул, что международные рейтинговые агентства мира повысили кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня с позитивным прогнозом.

Андре Эстевес рассказал о географии глобальной деятельности возглавляемой им компании и опыте работы с институциональными инвесторами, проинформировал об инвестиционных подходах, применяемых BTG Pactual в различных регионах.

Было отмечено, что в последнее время между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и данной компанией ведутся предварительные обсуждения по возможным направлениям сотрудничества и стратегическим приоритетам, продолжается диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о глобальных экономических процессах, текущей ситуации на международных финансовых рынках и подходах институциональных инвесторов к различным регионам, а также инвестиционном климате на развивающихся рынках, долгосрочных инвестиционных подходах и взаимных инвестиционных проектах.

Отметим, что основанная в 1983 году компания BTG Pactual управляет активами на сумму почти полтриллиона долларов США.