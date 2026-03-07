 Президент Албании осудил атаку, совершенную со стороны Ирана на Нахчыван | 1news.az | Новости
Президент Албании осудил атаку, совершенную со стороны Ирана на Нахчыван

17:04 - Сегодня
7 марта Президент Албании Байрам Бегай позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1 news.az сообщает со ссылкой на пресс- службу Президента АР.

Байрам Бегай заявил о решительном осуждении атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании.

В ходе телефонного разговора было с удовлетворением отмечено успешное развитие отношений между нашими странами. Было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне вносят значимый вклад в укрепление связей.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.

