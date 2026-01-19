На каких улицах Баку 19 января наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

5) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

7) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

9) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.