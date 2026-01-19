Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems - ФОТО

19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы говорилось о деятельности этой компании в нашей стране в области возобновляемой энергии, в частности ветровой энергии, отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательным местом для иностранных инвесторов, с удовлетворением отмечена созданная в стране благоприятная инвестиционная и бизнес-среда.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Vestas Wind Systems.