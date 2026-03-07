Ильхам Алиев поблагодарил Председателя Президентского совета Государства Ливия за проявленную солидарность

7 марта Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Мухаммад Юнис аль-Манфи осудил воздушную атаку Ирана против Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Ливией.