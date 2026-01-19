 Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии - ФОТО

First News Media09:44 - Сегодня
Лейла Алиева находится с визитом в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейлу Алиеву встретила министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа Адела.

В честь Лейлы Алиевой была организована традиционная кофейная церемония, отражающая древнюю и богатую культуру Эфиопии. В ходе мероприятия гостям была представлена подробная информация об этом древнем ритуале. В завершение церемонии гостям был предложен свежесваренный эфиопский кофе, отличающийся изысканным ароматом и необычным вкусом.

Затем Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии. Здесь ее встретила глава канцелярии Премьер-министра и министр по делам кабинета Федеративной Демократической Республики Эфиопия Алемецехай Паулос.

Было сообщено, что Музей науки Эфиопии был открыт для посетителей в октябре 2022 года. Музей, построенный на территории площадью семь гектаров, 80 процентов которой составляют зеленые насаждения, состоит из двух величественных зданий. Этот гигантский музейный комплекс призван функционировать в качестве научно-исследовательского центра, сохранять как древние, так и современные технологии в различных сферах и передавать их будущим поколениям.

Комплекс, построенный по инициативе Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, включает современные интерактивные экспонаты, посвященные науке и технологиям, планетарий и экологически чистые элементы дизайна, такие как солнечные панели.

Музей нацелен на поощрение инноваций и развитие цифровых навыков, особенно среди молодежи, играет важную роль в качестве центра для проведения технологических мероприятий и конференций. Пользующийся большой популярностью среди детей и молодежи музей уже посетили 7 млн детей. Этот комплекс, являясь ключевым элементом усилий Эфиопии, направленных на цифровую трансформацию, также успешно демонстрирует как достижения современной науки, так и национальное наследие.

