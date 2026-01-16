​​​​​​​В Турции ютубер убил двоих своих детей и покончил с собой - ФОТО

В Адане 34-летний ютубер и консультант по визам Серген Алтунбаш убил своих двоих детей - 6-летнего Мерта и 8-летнюю Аду, а затем покончил с собой.

Перед убийством С.Алтунбаш отправил жене сообщение: «У меня остался только один путь. Знаешь, почему я не оставляю детей тебе?», сообщает 1news.az со ссылкой на NTV. Отмечается, что пара развелась в 2021 году, но продолжала жить в одном доме, а после недавней ссоры жена временно покинула дом.

Соседи, услышавшие выстрелы, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили тела С.Алтунбаша и его детей - было установлено, что он сначала убил детей, а затем покончил с собой.

Сообщается, что после трагедии родственники подожгли автомобиль С.Алтунбаша.

Тела были отправлены в морг судебной медицины для проведения вскрытия, после чего их заберут для похорон.

Серген Алтунбаш был известен видеоконтентом на YouTube о том, как получить визу в США, и консультировал по визовым вопросам через собственную компанию – ранее он с семьей жил в США.