В Азербайджане установят максимальную скорость на платных автомагистралях

В Азербайджане предлагается законодательно установить максимальные скоростные ограничения на платных автомагистралях.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О дорожном движении".

Законопроект был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, для легковых автомобилей и грузовых машин с разрешенной максимальной массой до 3,5 т на платных автомагистралях за пределами населенных пунктов максимальная скорость составит не более 130 км/ч. Для автобусов, легковых автомобилей с прицепами, а также грузовых автомобилей с массой более 3,5 т предельная скорость на таких дорогах не должна превышать 90 км/ч.

В новой редакции также уточняется понятие автомагистрали - это дорога с особым режимом движения, обозначенная соответствующими знаками, с разделенными направлениями движения, без пересечений на одном уровне с железными дорогами, пешеходными и велодорожками, а также с оборудованными зонами отдыха и стоянками не реже чем через каждые 50 км.