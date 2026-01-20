 Януковича заочно приговорили к 15 годам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Януковича заочно приговорили к 15 годам

First News Media15:20 - Сегодня
Януковича заочно приговорили к 15 годам

Украинский суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение земельными угодьями.

Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

"К 15 годам лишения свободы приговорен бывший президент Украины. 20 января 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор. Бывший президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн гривен (более $500 тыс. по нынешнему курсу)", - говорится в сообщении.

Приговор вступает в силу через 30 дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

САП отмечает, что "в 2007 году бывший президент (на момент совершения преступления - премьер-министр) с целью завладения государственным имуществом - земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области инициировал принятие решений, приведших к выведению указанных земель из госсобственности". "Сообщники экс-президента привлекали приближенных, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии - об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволило беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту", - говорится в сообщении ведомства.

В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд, утверждают в САП. Фамилию экс-президента ведомство не называет, однако на опубликованной фотографии изображен Виктор Янукович, который в 2007 году занимал пост премьер-министра Украины.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года по 2014 год. В 2019 году суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Кроме того, его обвинили в госизмене по другому делу - за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.

Поделиться:
305

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Политика

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество ...

Политика

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

В мире

Европарламент одобрил экстренную кредитную помощь Украине на 90 млрд евро

Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

Каллас: ЕС не намерен «начинать драку» с США за Гренландию

Ален Симонян пообещал «закрыть страницу АРФД» после выборов 2026 года

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

На Камчатке аномальные снегопады впервые за 60 лет - ФОТО

Раненного в ДТП сына Рамзана Кадырова доставили в Москву

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

Последние новости

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 17:57

Европарламент одобрил экстренную кредитную помощь Украине на 90 млрд евро

Сегодня, 17:48

Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

Сегодня, 17:28

Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

Сегодня, 17:11

Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

Сегодня, 17:07

Каллас: ЕС не намерен «начинать драку» с США за Гренландию

Сегодня, 17:00

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев: Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза

Сегодня, 16:40

Ален Симонян пообещал «закрыть страницу АРФД» после выборов 2026 года

Сегодня, 16:37

Президент Азербайджана: Для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем

Сегодня, 16:30

Президент Азербайджана: Южный Кавказ вступает в новый этап развития

Сегодня, 16:27

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 Января - ФОТО

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором J.P.Morgan - ФОТО

Сегодня, 16:18

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Сегодня, 16:15

Генсек ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Давос

Сегодня, 16:07

Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Цена на нефть находится на приемлемом для Азербайджана уровне

Сегодня, 15:33

В Турции, предположительно, обнаружили тело российского пловца

Сегодня, 15:28

Ильхам Алиев: Сегодня ситуация в мире управляется не правом закона, а правом силы

Сегодня, 15:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43