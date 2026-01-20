Януковича заочно приговорили к 15 годам

Украинский суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение земельными угодьями.

Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

"К 15 годам лишения свободы приговорен бывший президент Украины. 20 января 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор. Бывший президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн гривен (более $500 тыс. по нынешнему курсу)", - говорится в сообщении.

Приговор вступает в силу через 30 дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

САП отмечает, что "в 2007 году бывший президент (на момент совершения преступления - премьер-министр) с целью завладения государственным имуществом - земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области инициировал принятие решений, приведших к выведению указанных земель из госсобственности". "Сообщники экс-президента привлекали приближенных, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии - об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволило беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту", - говорится в сообщении ведомства.

В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд, утверждают в САП. Фамилию экс-президента ведомство не называет, однако на опубликованной фотографии изображен Виктор Янукович, который в 2007 году занимал пост премьер-министра Украины.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года по 2014 год. В 2019 году суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Кроме того, его обвинили в госизмене по другому делу - за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.