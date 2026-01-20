Европарламент одобрил экстренную кредитную помощь Украине на 90 млрд евро

Одобрение макрофинансовой программы Евросоюза (ЕС) на 90 млрд евро для Украины (Ukraine Support Loan) пройдет в Европарламенте по ускоренной процедуре.

Соответствующее решение депутаты Европарламента приняли 20 января, сообщили в законодательном органе ЕС.

В частности отмечается, что европарламентарии поддержали запуск ускоренной процедуры для:

утверждения решения Совета ЕС об усиленном сотрудничестве 24 государств-членов (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) с целью предоставления Украине кредита, гарантированного заимствованиями ЕС и обеспеченного бюджетом ЕС;

запуска Ukraine Support Loan на 2026 и 2027 годы;

внесение поправок в программу Ukraine Facility.

Что дальше?

21 января – дебаты по принятым решениям.

22 января – окончательное голосование.

Голосование по содержанию принятых предложений состоится в феврале. В целом кредит теперь должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

На саммите Совета Евросоюза, который прошел 18-19 декабря, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит, не будут участвовать в программе), поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Это позволило им использовать в качестве гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом, однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС, поэтому заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Источник: "Обозреватель"