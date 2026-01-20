ООН предупредил о возможности замедления роста объема мировой торговли до 2,2%

Рост объема мировой торговли в 2026 году может замедлиться до 2,2% после вступления в полную силу тарифных ограничений. Такие данные приводятся в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы - 2026",.

"В 2025 году мировая торговля оставалась устойчивой: ее объем, по оценкам, увеличился на 3,8%, несмотря на усиление неопределенности в области торговой политики и повышение тарифов США. В 2026 году ожидается ослабление динамики: согласно оценкам, рост мировой торговли замедлится до 2,2% после того, как эффект ускорения поставок сойдет на нет, а тарифные ограничения вступят в силу в полной мере", - отмечают авторы доклада.

"Хотя тарифы и другие протекционистские меры дестабилизируют международную торговую среду и усиливают неопределенность, глобальная интеграция остается глубокой; торговля товарами и услугами по-прежнему составляет более 50% мирового ВВП", - указали в ООН.

Согласно докладу, на фоне краткосрочной волатильности облик мировой торговли меняют структурные сдвиги. Компании диверсифицируют цепочки поставок, переносят производство, расширяют торговые связи по линии "Юг - Юг", а стремительная цифровизация и технологические инновации способствуют росту доли услуг, предоставляемых с использованием цифровых технологий.