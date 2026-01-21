В Милли Меджлисе пройдут встречи с участием представителей МИД
В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана пройдут встречи с участием представителей Министерства иностранных дел.
Как сообщает Trend, этот вопрос включен в План работы Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям на весеннюю сессию 2026 года.
Так, в ходе весенней сессии планируется проведение встреч в комитете с участием представителей МИД для рассмотрения стратегических направлений в рамках внешнеполитического курса, определенного Президентом Ильхамом Алиевым. Обсуждения также коснутся целей и вызовов на фоне новых геополитических и геоэкономических реалий. При необходимости будут подготовлены соответствующие заключения, предложения и рекомендации.
В План работы комитета на весеннюю сессию 2026 года также включены следующие вопросы:
-
Организация встреч с высокопоставленными лицами Государственного комитета по работе с диаспорой для укрепления связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и азербайджанскими организациями.
-
Проведение работы на международном уровне с учетом новых реалий, сложившихся в регионе в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджанской Республики, в процессе доведения до мировой общественности тяжелых последствий армянской военной агрессии на освобожденных от оккупации территориях;
-
В рамках международной информационно-пропагандистской кампании "Справедливость Ходжалы" - продолжение целенаправленной деятельности по доведению до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде и признанию этой трагедии актом геноцида, совершённым против азербайджанского народа
-
Оказание поддержки рабочим группам по межпарламентским связям и делегациям в международных организациях для развития международного сотрудничества.
-
Проведение слушаний для достойной и профессиональной защиты национальных интересов Азербайджана в регионе и в мире.