В Милли Меджлисе пройдут встречи с участием представителей МИД

В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана пройдут встречи с участием представителей Министерства иностранных дел.

Как сообщает Trend, этот вопрос включен в План работы Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям на весеннюю сессию 2026 года.

Так, в ходе весенней сессии планируется проведение встреч в комитете с участием представителей МИД для рассмотрения стратегических направлений в рамках внешнеполитического курса, определенного Президентом Ильхамом Алиевым. Обсуждения также коснутся целей и вызовов на фоне новых геополитических и геоэкономических реалий. При необходимости будут подготовлены соответствующие заключения, предложения и рекомендации.

В План работы комитета на весеннюю сессию 2026 года также включены следующие вопросы: