Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом и полностью восстановили справедливость.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время встречи с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

"Поэтому этот трудный период уже остался позади, он никогда не вернется. Сегодня сильны и наше государство, и наша армия, и наш народ за эти годы уже продемонстрировал всему миру свое величие. За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан", - заявил глава государтсва.