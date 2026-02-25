 Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

First News Media22:00 - 25 / 02 / 2026
Ильхам Алиев: Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом

Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом и полностью восстановили справедливость.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время встречи с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

"Поэтому этот трудный период уже остался позади, он никогда не вернется. Сегодня сильны и наше государство, и наша армия, и наш народ за эти годы уже продемонстрировал всему миру свое величие. За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан", - заявил глава государтсва.

