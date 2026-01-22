На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

На этой неделе в Милане проходит Часовая неделя LVMH – по традиции в январе бренды самого крупного холдинга мировой индустрии люкса знакомят с первыми новинками года партнёров, журналистов и клиентов.

«Я безмерно горд тем, что бренды нашей Группы - Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Tiffany & Co., La Fabrique du Temps и L’Epée - выступают вместе на Часовой неделе LVMH. Их инновационные разработки свидетельствуют о приверженности LVMH высочайшим стандартам швейцарского часового искусства и нашей общей одержимости творчеством» - отмечает Жан-Кристоф Бабен, CEO Bvlgari и CEO часового подразделения LVMH – «В 2026 году мы ожидаем важные новинки и исключительные произведения от всех наших Домов – столь разных, но связанных между собой и движимых страстной креативностью Группы».

Переплетая историю и современность, Bvlgari по-новому интерпретирует свои культовые часы и ювелирные украшения, дабы точнее уловить дух времени. Дизайнерская студия Дома обращается глубоко к корням римского Дома, создавая версии Monete, Tubogas, Serpenti и Lvcea, которые одновременно артистичны и утончены, креативны и насыщены цветом.

Дом Bvlgari — это римский ювелир и швейцарский часовщик в одном лице. За сиянием золота вращаются и взаимодействуют шестерни мануфактурных механизмов. Разработанные специально для более субтильных пропорций и произведённые в собственных ателье в Ле-Сантье, в Швейцарской Юре, они подтверждают виртуозное мастерство Bvlgari в часовой механике.

Модель Maglia Milanese Monete заключает калибр Piccolissimo BVP100 диаметром 13,50 мм, толщиной 2,50 мм и весом всего 1,9 г., состоящий из 102 компонентов.

Полностью разработанный и произведённый Bvlgari в Ле-Сантье, в Швейцарской Юре, он дебютировал в 2022 году, а теперь предстаёт в новой версии с заводной головкой и сапфировой задней крышкой, позволяющей увидеть его внутреннюю работу.

У моделей Tubogas Manchette и Serpenti Seduttori автоматический калибр Lady Solotempo BVS100, представленный в прошлом году. Отображающий часы, минуты и секунды, он сочетает часовое мастерство и итальянский шик, что идеально для ювелирных часов.

При диаметре всего 19 мм, толщине 3,90 мм и 102 компонентах калибр Lady Solotempo весит лишь 5 граммов.

Однако он обладает впечатляющим запасом хода в 50 часов и частотой 21 600 полуколебаний в час. Его компактная округлая форма прекрасно вписывается в изгибы Serpenti, при этом универсально подходит и другим моделям Bvlgari.

Вместе с Baby Tourbillon BVL150, установленным в отдельных моделях, калибры Piccolissimo и Lady Solotempo подтверждают виртуозное мастерство Bvlgari в часовой механике.

Maglia Milanese Monete: искусство миланского плетения

Секретные часы Maglia Milanese Monete переосмысливают линию Monete, впервые представленную Bvlgari в середине 1960-х годов. Украшенные подлинной античной монетой периода 198–297 гг. н. э. с изображением императора Каракаллы, они передают бескрайнее влияние давнего прошлого на стиль Дома.

Впервые в истории Bvlgari Maglia Milanese Monete обращается к традиционному искусству миланского плетения, которому мастерски придаётся особая гибкость.

Bvlgari представляет секретные часы Monete розового золота в комплекте с браслетом из миланской сетки. Именно в бурном Милане — колыбели этой старинной техники — Дом решил представить Maglia Milanese. Формировать структуру из сплетения золотых нитей придумали миланские ювелиры в эпоху Возрождения, но ранее она не использовалась у Bvlgari. Неподражаемая гибкость миланского плетения обретает современное звучание - в смелом сочетании с мотивом Monete и тёплым сиянием золота.

«Суть этого предмета — в гибкости, вдохновившей на неожиданный проект, развитие которого потребовало времени. Это откровение позволяет уникальным образом прикоснуться к миру часов и ювелирных украшений Дома. Его эклектичность проявляется в сочетании различных мотивов: античной монеты, геометрического восьмиугольника и утончённого миланского плетения», — отметил Фабрицио Буонамасса Стильяни, исполнительный директор Bvlgari по созданию продуктов.

Коллекция Monete - это перекрёсток времён и искусств. Итальянская ювелирная эстетика и швейцарская часовая душа находят отклик в каждой детали. Для посвящения Вечному Риму Дом Bvlgari впервые вводит в эту коллекцию застёжку-пряжку. Эклектичный характер Bvlgari передан через соединение мотивов - символики античной монеты, геометрической чистоты восьмиугольника и изысканной текстурности миланского плетения.

Tubogas Manchette: сияющая женственность Bvlgari

Tubogas Manchette обвивает запястье «лентой» из золота и бриллиантов с аккордами ярких драгоценных камней. Впервые мотив Tubogas появился у Bvlgari в начале 1940-х годов — изначально в «змеиной» форме. Он утвердился как знаковый для Дома в 1970-е —в эпоху которая вдохновила на сегодняшнее переосмысление, усиленное насыщенностью цветом.

Сияние в его самой ослепительной форме: бриллианты оттеняет щедрое обрамление цветных камней, — Tubogas Manchette возвращается к архивной модели 1974 года. Часы воспроизводят смелую геометрию оригинала, сочетая квадратный циферблат с широким браслетом Tubogas в один ряд. Золото наполняется радостью жизни - красочным пламенем из цитринов, рубеллитов, перидотов, аметистов, топазов и спессартинов. Почти 12 карат бриллиантов мерцают вдоль витков браслета, создавая ослепительный фон для яркой палитры драгоценных камней.

Tubogas Manchette сохраняет свой культовый виток, только в новой технике исполнения каждое кольцо формуется и полируется отдельно, после чего тщательно нанизывается на плоский титановый сердечник. Такая модульная конструкция позволяет мотиву органично струится по поверхности браслета, сохраняя определяющую Tubogas гибкую архитектуру.

Исключительная непрерывная эволюция Serpenti Seduttori Automatic

«Serpenti — это больше, чем икона; это автограф», — говорит Фабрицио Буонамасса Стильяни, исполнительный директор по созданию продуктов Bvlgari. Образ змеи с его мифологией издавна завораживают Дом. Его истоки глубоко и прочно связаны с греко-римскими искусством и культурой., что создало безграничный простор для творчества. Вдохновлённая великолепием римских украшений Клеопатры, линия Serpenti постоянно переосмысливается, отражая переменчивую сущность женственности.

Serpenti Seduttori с шестиугольными чешуйками и браслетом, подобным второй коже, обвивает запястье непринуждённо и обаятельно. Впервые представленные в 1948 году как механические часы, Serpenti изначально заключали в себе одни из самых совершенных механизм своего времени. В прошлом году Bvlgari вновь обратился к этому наследию, представив механизм Lady Solotempo, полностью разработанный и произведённый собственной мануфактурой в Ле-Сантье. Новый калибр вошёл в престижную семью часовых достижений Дома, вслед за турбийоном 2020 года и Piccolissimo 2022 года.

Новые Serpenti Seduttori Automatic представлены в двух исключительных вариациях, каждая из которых выражает грань видения женственности Bvlgari — сияющей, драгоценной, утончённой.

С одной стороны, это дань наследию работы с ценными камнями, что отражает малахитовый циферблат. Малахит — не просто материал; это высказывание, яркое свидетельство художественной силы природы, его тонкая интеграция придаёт глубокой элегантности и подчеркивает связь с вечной красотой земли. Корпус венчает розовая рубеллитовая коронка огранки кабошон, вторящая покрытым розовым золотом стрелкам и индексам. Корпус розового золота дополнен безелем розового золота с 36 бриллиантами круглой огранки.

С другой стороны, — подчёркнутая драгоценность Seduttori в версии на браслете со 117 круглыми бриллиантами. 36 бриллиантами той же огранки также украшены корпус и безель розового золота.

Lvcea Notte di Luce: возвышенный свет

Уруси — древнее японское лаковое искусство — уходит своими корнями в доисторические времена. Получаемый из древесного сока, этот плотный, окрашенный и отполированный лак изначально использовался для создания защитного покрытия предметов. За столетия такая работа по лаку стала символом утончённости, обогащаясь изысканными декоративными техниками, такими как Раден, что буквально означает «рассыпанное изображение». Возникшее около 1300 лет назад, это искусство заключается в инкрустации мельчайших фрагментов перламутра или золота для создания замысловатых орнаментов. На фоне глубокого чёрного лака каждый фрагмент оживает в мерцающей игре света.

Признанный мастер уруси и раден, Ясухиро Асаи давно сделал свет центральной темой своего творчества, черпая вдохновение в солнце, радуге и даже электрических переливах перламутра. Сочетая передовые технологии со старинными приемами, он слагает современные произведения в умиротворяющей атмосфере своей традиционной мастерской в Киото.

Разделяя глубокий интерес к японской культуре, Фабрицио Буонамасса Стильяни познакомился с Асаи во время поездки в Японию. Эта встреча дала начало двум исключительным циферблатам часов Lvcea.



Представленная в 2014 году, линия Lvcea является символом сияющей женственности, играя с блеском стали, теплом розового золота и искрами бриллиантов, окружающих циферблат. Будучи одновременно часовой и художественной интерпретацией — с автоматическим механизмом и активным обращением к métiers d’art — Lvcea давно служит полотном для красочных мозаик из перламутра или насыщенно-зелёного малахита.



Уникальное творение, наделённое собственной душой

Между каждым слоем лака кропотливая полировка древесным углём раскрывает глубину и сияние материала. Асаи один за другим отбирает мельчайшие фрагменты перламутра — за их разноцветные переливы и форму, — чтобы сложить яркую мозаику, которая после финальной полировки проступает из глубины чёрного лака.

Шестьдесят дней тончайшей ручной работы рождают один циферблат — каждый абсолютно уникален и символизирует вечность.

Maglia Milanese Monete, Tubogas Manchette, Serpenti Seduttori Automatic и Lvcea Notte di Luce — новые часы, новые главы одной истории - истории ювелира-часовщика, который прославляет свои истоки через их непрерывное переосмысление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы с секретом Maglia Milanese Monete

104328 / 104385



Механизм

Мануфактурный механический микрокалибр с ручным заводом (толщина 2,50 мм) — Piccolissimo BVP 100.

Функции: часы, минуты. Частота: 21 600 полуколебаний в час. Запас хода: 30 часов.

Корпус, циферблат и браслет

Корпус из розового золота, инкрустированный бриллиантами круглой огранки (0,50 карата) и одной серебряной монетой Monete.

Заводная головка из розового золота с одним бриллиантом (0,06 карата). Прозрачная задняя крышка корпуса.

Циферблат из белого перламутра с 12 часовыми метками из бриллиантов (0,10 карата). Стрелки с покрытием из розового золота.

Браслет миланского плетения из розового золота.

Размер: 135–145–155 мм.

Размер: 160–170–180 мм.



Tubogas Manchette

104093

Механизм

Мануфактурный механический калибр с автоматическим подзаводом Lady Solotempo BVS 100 (толщина 3,90 мм).

Ротор украшен логотипом Bvlgari и узором «солнечные лучи».

Функции: часы, минуты. Запас хода: 50 часов.

Корпус, циферблат и браслет

Корпус жёлтого золота диаметром и безель 16 мм, инкрустированный бриллиантами.

Заводная головка из жёлтого золота. Прозрачная задняя крышка корпуса.

Циферблат с бриллиантовым паве (0,6 карата). Стрелки с покрытием из жёлтого золота.

Браслет из жёлтого золота в один виток, украшенный:

– бриллиантами: 11,98 карата

– спессартинами: 1,06 карата

– цитринами: 1,05 карата

– рубеллитами: 0,87 карата

– перидотами: 0,62 карата

– аметистами: 0,63 карата

– топазами: 0,59 карата

Размер: 135 мм

Serpenti Seduttori

103901



Механизм

Мануфактурный механизм с автоматическим подзаводом BVS100 Lady Solotempo. Ротор украшен логотипом Bvlgari и узором в виде чешуи змеи. Функции: часы, минуты, секунды. Запас хода: 50 часов.

Корпус, циферблат и браслет

Корпус диаметром 34 мм и безель из розового золота, инкрустированные 36 круглыми бриллиантами огранки «бриллиант» (0,6 карата). Заводная головка из розового золота с кабошоном из розового рубеллита. Прозрачная задняя крышка корпуса. Водонепроницаемость: 30 м.

Циферблат из малахита, стрелки и часовые метки с покрытием из розового золота.

Гибкий браслет из розового золота с раскладывающейся застёжкой.

Serpenti Seduttori

103902



Механизм

Мануфактурный механизм с автоматическим подзаводом BVS100 Lady Solotempo. Ротор украшен логотипом Bvlgari и узором в виде змеиной чешуи. Функции: часы, минуты, секунды. Запас хода: 50 часов.

Корпус, циферблат и браслет

Корпус диаметром 34 мм и безель из розового золота, инкрустированные 36 круглыми бриллиантами огранки «бриллиант» (0,6 карата). Заводная головка из розового золота с кабошоном из розового рубеллита. Прозрачная задняя крышка корпуса. Водонепроницаемость: 30 м.

Белый опаловый циферблат, стрелки и часовые метки с покрытием из розового золота.

Гибкий браслет из розового золота, инкрустированный 117 бриллиантами круглой огранки (2,8 карата), с раскладывающейся застёжкой.

LVCEA NOTTE DI LUCE

104290 // 104243

Лимитированная серия: по 80 экземпляров каждой модели.

Механизм

Автоматический механизм с индикацией часов, минут и секунд. Запас хода: 42 часа.

Корпус, браслет и циферблат:

Корпус диаметром 33 мм из нержавеющей стали и розового золота. Безель украшен бриллиантами круглой огранки (1,075 карата). Заводная головка из синтетического розового сапфира огранки кабошон с бриллиантом (0,02 карата). Водонепроницаемость: 50 метров. Циферблат из чёрного лака уруси с инкрустацией перламутром. Браслет из стали и розового золота с полированной и сатинированной отделкой, раскладывающаяся застёжка.