В ЕС выступили за создание европейской армии

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за создание европейской армии и формирование «коалиции желающих» для защиты Евросоюза. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

«Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить: во-первых, нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И во-вторых, нам нужно сформировать «коалицию желающих». Если мы готовы сделать это для Украины, мы должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС», — сказал Альбарес.

Источник: Газета.ру