Пашинян: на армяно-азербайджанской границе установлен идеальный мир

Идеальный мир установлен на армяно-азербайджанской границе.

Об этом в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян, трансляцию вели местные телеканалы.

Армянский премьер подчеркнул, что официальный Ереван продолжает дипломатические усилия по укреплению и институционализации мира в регионе. При этом он сообщил, что армянские власти никогда не теряли бдительности и держат в центре внимания те вопросы, которые были указаны в докладе Службы внешней разведки Армении.

"Но, хочу сказать, что по положению на 21 января 2026 года по периметру границы Армении и Азербайджана - идеальный мир, идеальный мир",- сказал Пашинян.

При этом он обратил внимание на изменение атмосферы между Ереваном и Баку, в том числе и во взаимной риторике. "Эта риторика демонстрирует первые элементы прогресса, и я хочу это приветствовать", - сказал глава армянского правительства.

Источник: ТАСС