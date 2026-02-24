Обсуждены азербайджано-турецкие межпарламентские отношения - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Комитета внешних связей Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем, находящимся в нашей стране с визитом для участия в 10-м трехстороннем заседании комитетов внешних связей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече подчеркивалось значение трехсторонней встречи, и отмечалось, что трехсторонние отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией вносят вклад в мир, стабильность, сотрудничество и экономическое развитие в регионе.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что происходящие сегодня как в нашем регионе, так и на глобальном уровне процессы, а также существующие вызовы делают продолжение совместной работы комитетов иностранных связей наших парламентов неизбежным. Подчеркивалось, что данное важное мероприятие, проводимое в русле трехстороннего парламентского сотрудничества, служит дальнейшему повышению уровня межпарламентских отношений между нашими странами.

В ходе беседы озвучивались мнения об отношениях между Азербайджаном и Турцией, отмечалось,что связи между нашими странами развиваются в соответствии с высказыванием Общенационального лидера Гейдара Алиева: «Одна нация - два государства».

Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан и Турция демонстрируют всему миру, что они вместе как в радостные дни, так и дни печали. Подчеркивалось, что братские отношения глав наших государств являются самым значительным фактором многовекторного развития этих уз. Именно они определяют повестку двустороннего сотрудничества и дают соответствующие поручения по направлениям развития этого сотрудничества.

Председатель комитета по внешним связям ВНСТ Ф. Октай довел до внимания, что сотрудничество между нашими братскими странами выступает в качестве фактора стабильности на фоне существующей в более обширном регионе напряженности. Отмечалось существенное значение экономических связей между нашими странами, а также акцентирована роль парламентов в дальнейшем углублении связей в этой сфере.

В беседе речь шла также о реализуемых Азербайджаном и Турцией совместно важных проектах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о ситуации, сложившейся в регионе после Вашингтонского саммита в августе прошлого года, новых возможностях для сотрудничества, которые возникнут после начала функционирования Зангезурского коридора, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.