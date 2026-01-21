Трамп: Гренландия нужна США ради безопасности

Присоединение Гренландии необходимо США для обеспечения стратегической безопасности, а не для добычи на острове редкоземельных металлов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Чтобы добраться до этих редкоземов, необходимо пробраться сквозь сотни метров льда. Это не та причина, по которой она нам нужна. Она нам нужна для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал он.

Также Трамп указал на желание Вашингтона добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Все, что нам нужно от Дании для национальной и международной безопасности и для сдерживания наших очень энергичных и опасных потенциальных врагов, - это земля, на которой мы собираемся построить величайший "Золотой купол", когда-либо созданный. Мы строим "Золотой купол", который по самой своей природе будет защищать Канаду", - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что создание новой системы ПРО необходимо для обеспечения безопасности североамериканского континента. По его словам, размещение элементов обороны на острове позволит эффективно сдерживать внешние угрозы и защитить союзников Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты запомнят, если им откажутся передать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

Источник: ТАСС