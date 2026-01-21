Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5% - ИССЛЕДОВАНИЕ

Уровень использования искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане повысился во второй половине 2025 года до 15,5%.

Об этом сообщается в отчете "Глобальное применение искусственного интеллекта в 2025 году: расширяющийся цифровой разрыв", подготовленный Microsoft AI Economy Institute.

По его данным, указанный показатель в первой половине прошлого года составлял 14,2%.

В отчете подчеркивается, что, несмотря на рост применения ИИ в глобальном масштабе, цифровой разрыв между странами и регионами продолжает сохраняться.

Так, во второй половине 2025 года уровень использования ИИ в Грузии составил 18,2% (в первой половине прошлого года этот показатель составлял 17,3%), в Турции - 14,6% (13,4%), в Казахстане - 13,7% (12,7%), в России - 8% (7,6%), в Армении - 6,6% (6,2%), а в Узбекистане - 6,3% (5,7%).

Отметим, что в отчете показатель использования ИИ рассчитан на основе доли населения, использующего генеративные ИИ-продукты. При расчетах были учтены данные Microsoft, а также показатели доступа стран к интернету и численности населения.

Источник: Report