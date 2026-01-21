Восемь стран Ближнего Востока готовы вступить в «Совет мира»
Главы МИД восьми стран Ближнего Востока поддержали инициативу президента США Дональда Трампа и выразили намерение присоединиться к «Совету мира».
Об этом 21 января говорится в их совместном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«МИД Иорданского Хашимитского Королевства, ОАЭ, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Республики Турция, Королевства Саудовская Аравия, Государства Катар и Арабской Республики Египет приветствуют приглашение, направленное их лидерам <...> о присоединении к «Совету мира», — указано в документе.
Каждая страна подпишет документы, согласно всем необходимым правовым и другим процедурам.
Источник: Газета.Ru
