Восемь стран Ближнего Востока готовы вступить в «Совет мира»

Главы МИД восьми стран Ближнего Востока поддержали инициативу президента США Дональда Трампа и выразили намерение присоединиться к «Совету мира».

Об этом 21 января говорится в их совместном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«МИД Иорданского Хашимитского Королевства, ОАЭ, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Республики Турция, Королевства Саудовская Аравия, Государства Катар и Арабской Республики Египет приветствуют приглашение, направленное их лидерам <...> о присоединении к «Совету мира», — указано в документе.

Каждая страна подпишет документы, согласно всем необходимым правовым и другим процедурам.

Источник: Газета.Ru