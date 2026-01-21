Трамп о выступлении Макрона в Давосе в солнцезащитных очках: «Что с ним произошло?»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы понять, почему днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Давосе в солнцезащитных очках.

"Я видел его вчера в прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, с ним произошло?" - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент США подчеркнул, что несмотря на разногласия, не желает президенту Франции зла.

"Я хорошо к нему отношусь. В это сложно поверить, не правда ли?" - добавил Трамп.

Накануне Макрон выступил на ВЭФ в солнцезащитных очках-авиаторах, поскольку у него в глазу лопнул сосуд. По данным врача французского лидера, это не представляет опасности для здоровья главы государства. Вместе с тем, в СМИ и соцсетях активно обсуждают, могут ли быть иные объяснения решению Макрона носить солнцезащитные очки.