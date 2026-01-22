Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Давосе прошла церемония подписания документа «Устав Совета мира» («Board of Peace Charter»).

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимающие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».

