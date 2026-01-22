В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО
22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
15:42
В швейцарском Давосе проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, встреча проходит в расширенном составе.
409