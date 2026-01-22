Трамп пригрозил ответными мерами в случае продажи странами ЕС активов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет жёсткие ответные меры, если европейские страны начнут распродажу американских активов, подчеркнув, что у США есть все необходимые рычаги для защиты своих интересов.

"Если бы это произошло (распродажа ценных бумаг США – ред.), с нашей стороны последовал бы жёсткий ответ, и все козыри у нас на руках", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Источник: РИА Новости