MEDİA призвало Meta удалить дипфейк от имени Президента

В социальной сети Facebook на ряде аккаунтов от имени Президента Азербайджана были распространены заявления, не соответствующие действительности и созданные с использованием технологии deepfake.

Об этом 1news.az сообщили в Агентстве развития медиа.

Отмечается, что данный пример дезинформации, созданной с применением искусственного интеллекта и направленной на введение общественности в заблуждение, преследует цель незаконного завладения персональными данными граждан и причинения им материального ущерба.

В Агентстве подчеркнули, что в последнее время на платформе Facebook участились случаи кибермошенничества аналогичного характера.

«В этой связи мы призываем компанию Meta — владельца платформы Facebook — незамедлительно принять меры по удалению вредоносного контента. Обращаемся к общественности с призывом доверять исключительно информации, распространяемой официальными источниками. Журналистов и общественных активистов просим проявлять принципиальность и бдительность в условиях распространения кампаний, основанных на фальшивой и ложной информации, а также на фоне роста числа материалов, создаваемых с использованием технологии deepfake», — говорится в сообщении.