 Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию | 1news.az | Новости
В мире

Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

First News Media08:10 - Сегодня
Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

Стоимость покупки Гренландии могла бы составить от $200 млн до $1 млрд.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Площадь Гренландии больше площади Аляски, разница где-то в 450 тысяч кв. км, отметил он.

«Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200–250 миллионов», — сказал Путин.

По его словам, если сравнивать с тогдашними ценами на золото, то «цифра была бы больше, наверное, к миллиарду».

Президент добавил, что США могут потянуть и такую стоимость.

Гренландия значительно превосходит Аляску по площади — около 2 166 086 кв. км. Примерно 80% ее территории (примерно 1,7–1,8 млн кв. км) покрыто ледниковым щитом.

Аляска же занимает площадь около 1 717 856 кв. км. США купили Аляску у Российской империи в 1867 году за 7,2 миллиона долларов золотом.

В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 21 января Путин заявил, что России не касается ситуация с Гренландией.

