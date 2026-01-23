Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в Совет мира

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира отзывает направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение его стране присоединиться к международной структуре.

"Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были", - написал американский президент в Truth Social.