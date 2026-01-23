В Азербайджане свыше 30 человек привлекли к ответственности в 2025 году за похищение девушек

Правоохранительные органы Азербайджана в 2025 году в результате превентивных мер выявили 90 попыток заключения ранних браков и привлекли к уголовной ответственности 28 человек.

Как сообщает Report, такие цифры озвучены на Коллегиальном заседании Министерства внутренних дел по итогам 2025 года.

Согласно информации, к административной ответственности привлечены 5 родителей и 41 должностное лицо. С еще 57 гражданами были проведены профилактические работы.

Также в 2025 году возбуждено 15 уголовных дел по фактам похищения девушек, к ответственности привлечены 32 человека.