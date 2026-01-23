В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры РФ, США и Украины
Трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию украинского конфликта, начались в Абу-Даби.
Об этом сообщил Sky News.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Источник: ТАСС
