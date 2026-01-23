В 2025 году в Азербайджане обезврежены 214 преступных группировок

В 2025 году в Азербайджане были обезврежены 214 преступных группировок.

Об этом сказано на заседании коллегии Министерства внутренних дел по итогам 2025 года.

Согласно информации, за этот период арестованы 1033 человека, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

По информации, 8,9% преступлений совершены группой лиц, 44,1% - с применением огнестрельного оружия, 3,1% - на почве семейных конфликтов, 17,5% - ранее судимыми лицами.

Общее количество преступлений сократилось на 6,2%, тяжких и особо тяжких преступлений - на 8,6%, преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах, - на 10,5%, умышленных убийств - на 8,8%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 4,7%, преступлений против собственности - на 6,7%, преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, - на 16,9%, дорожно-транспортных происшествий - на 12,3%, число погибших в результате аварий - на 9,8%, а пострадавших - на 13,6%.

Источник: Report