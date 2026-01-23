 «Кое-что будет в течение двух недель»: Трамп - о договоренностях по Гренландии | 1news.az | Новости
«Кое-что будет в течение двух недель»: Трамп - о договоренностях по Гренландии

First News Media17:10 - Сегодня
«Кое-что будет в течение двух недель»: Трамп - о договоренностях по Гренландии

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги визита в Давос (Швейцария), в частности, договоренности с НАТО по Гренландии и учреждение "Совета мира".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте пришли только к устному взаимопониманию по Гренландии на встрече в Давосе, не заключив письменного документа, в том числе из-за опасений последнего насчет утечек. Трамп и Рютте согласились продолжать работу над соглашением США и Дании 1951 года по Гренландии.

Между тем, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Дании и Гренландии.

"Какая отличная поездка получилась в Давос. Удалось добиться очень многого, включая рамочные договоренности с НАТО по Гренландии. А еще – Совет мира. Вау!!! Сделаем Америку снова великой!", – написал он в соцсети Social Truth.

Президент США верит в настрой на договоренность по Гренландии.

"Есть хороший настрой добиться достижения чего-то", – сказал Трамп журналистам уже на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.

Как заявил американский лидер, у США есть возможность делать именно то, что они хотят.

"Кое-что у нас будет в течение двух недель", – сказал Трамп о перспективах договоренности.

21 января на полях форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

