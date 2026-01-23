Министр: Зангезурский коридор повысит пропускную способность Среднего коридора

Задействование Зангезурского коридора откроет дополнительные возможности для грузоперевозок по Среднему коридору.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе посещения провинции Батман.

Он привлек внимание к продолжающемуся строительству железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой). «С открытием всех участков Зангезурского коридора, в том числе, в Азербайджане и Армении, возрастет пропускная способность Среднего коридора. Альтернативные мощности повысят эффективность грузоперевозок между Китаем в Европой», - полагает министр.

Глава Минтранса напомнил, что благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и железнодорожному тоннелю «Мармарай» под Босфором, ранее было обеспечено бесперебойное сообщение между Азией и Европой.

«Грузы по Среднему коридору сегодня поставляются всего за 18 суток вместо 35 дней морским транспортом. В некоторых случаях поставки продукции и Китая в Европу по морю и вовсе занимают 45 суток», - отметил он.

По его словам, еще одним стратегически значимым транспортно-логистическим проектом для Турции и региона является «Путь развития», который позволит поставлять грузы с юга Ирака в Европу через турецкую территорию.

А. Уралоглу также указал, что провинция Батман станет одним из логистических центров на маршруте «Пути развития».

Источник: АЗЕРТАДЖ