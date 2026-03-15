 МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

First News Media19:41 - Сегодня
Обещанные поставки из чрезвычайных запасов стран Международного энергетического агентства (МЭА) начнут поступать на рынки в ближайшее время, сообщили в организации.

"Нефть из чрезвычайных запасов МЭА вскоре начнет поступать на мировые рынки, в соответствии с заявлением от 11 марта, в котором говорится о намерении стран-членов выделить 400 млн баррелей нефти в связи с перебоями поставок, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в коммюнике.

Уточняется, что нефть и нефтепродукты из этих запасов начнут "немедленно" поставлять на рынки Азии и Океании, тогда как в странах Северной и Южной Америки и в Европе соответствующие поставки могут начаться в конце марта.

Согласно приведенным в коммюнике данным, в странах Северной и Южной Америки будет задействовано 172,2 млн баррелей нефти из государственных резервов и 23,6 млн баррелей из других источников. В странах Азии и Океании будет выделено 66,8 млн баррелей из госрезервов и 41,8 млн баррелей из промышленных запасов. 60% от этих объемов придется на нефть и 40% - на нефтепродукты. В Европе выделят 32,7 млн баррелей из государственных и 74,8 млн - из промышленных запасов, от этих объемов 32% придутся на нефть и 68% - на нефтепродукты.

Источник: ТАСС

Поделиться:
293

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

Все новости
