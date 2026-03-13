Микаил Джаббаров: Азербайджан хорошо знает последствия нарушения международного права

«Азербайджан - это страна, которая очень хорошо знает, что означает несоблюдение международного права», - заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как сообщает 1news.az, это заявление было сделано в ходе панельной сессии «Китай и Глобальная инициатива управления», проходящей в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

Министр подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем поднялись до уровня всестороннего стратегического партнерства. Он отметил, что Азербайджан принимает участие в заседаниях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве приглашенной страны и широко поддерживает инициативы, выдвинутые Си Цзиньпином.

По словам Джаббарова, прошлое Азербайджана наглядно демонстрирует последствия нарушения международных норм. Он добавил, что с первых дней восстановления своей независимости страна напрямую пострадала от игнорирования международного права. В завершение министр акцентировал внимание на том, что ключевой вопрос заключается не в самих принципах, а в том, как именно они применяются на практике.

Г.Агаев