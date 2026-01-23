 Сын Трампа помог спасти девушку, на которую напал россиянин | 1news.az | Новости
Сын Трампа помог спасти девушку, на которую напал россиянин

First News Media09:30 - Сегодня
Сын президента США Бэррон Трамп оказался вовлечен в судебное разбирательство в Великобритании как свидетель по делу о нападении на девушку.

Об этом сообщила The Times.

В лондонском суде рассматривается дело, в котором обвиняется 22-летний россиянин Матвей Румянцев.

По данным издания, в январе прошлого года мужчина напал на свою бывшую девушку, предположительно, на почве ревности. В момент конфликта она была на видеосвязи с 19-летним Бэрроном Трампом.

Увидев происходящее на экране, Трамп-младший вызвал полицию. В суде воспроизвели запись звонка в экстренные службы, где он сообщил оператору, что его знакомую избивают. Прибывшие на место полицейские зафиксировали показания потерпевшей, которая заявила, что поддерживает связь с сыном Дональда Трампа.

Румянцеву предъявили обвинения, включая попытку изнасилования, умышленное удушение, воспрепятствование правосудию и нанесение телесных повреждений. Подсудимый вину не признает.

По версии обвинения, поводом для конфликта могла стать ревность к общению девушки с Бэрроном Трампом.

Выступая в суде, сын президента США пояснил, что познакомился с потерпевшей в социальных сетях и узнал о нападении за несколько минут до звонка в полицию, не зная, чем именно все могло закончиться к моменту прибытия правоохранителей.

Ранее в Анкаре турчанка обратилась в суд с иском против президента США Дональда Трампа. Женщина заявила, что глава Белого дома является ее биологическим отцом.

Источник: 360.ru

