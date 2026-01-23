 Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство | 1news.az | Новости
Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

First News Media23:50 - 23 / 01 / 2026
По мере того как Кавказ формируется как единое экономическое пространство, новые транспортные маршруты, созданные с участием Азербайджана, будут создавать дополнительные преимущества и для Грузии, а также повышать международное значение региона.

Как передает Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии и председатель партии "Народная сила" Созар Субари, комментируя процессы в Южном Кавказе, Зангезурский коридор и транзитную роль Грузии.

Субари отметил, что Зангезурский коридор не является конкурентом для Грузии и в долгосрочной перспективе будет привлекать больше грузопотока в регион.

По его словам, коридор в ближайшем будущем не создаст конкуренцию для грузинских маршрутов, а напротив, рост числа альтернативных транспортных путей приведет к увеличению объема перевозок.

Депутат подчеркнул, что так называемый на международной арене "маршрут Трампа" не может быть использован в полном объеме в ближайшие годы, поэтому существующим транзитным маршрутам через Грузию ничего не угрожает. Он добавил, что наличие нескольких альтернативных транспортных коридоров в Южном Кавказе повысит интерес к Среднему коридору и создаст новые экономические возможности для Грузии.

Субари особо отметил роль Азербайджана, подчеркнув, что установление мира в Южном Кавказе и восстановление территориальной целостности Азербайджана является важным и позитивным событием для региона. Он добавил, что принятие этого факта армянским обществом также способствует региональной стабильности.

Относительно Зангезурского коридора Субари заявил, что его главная цель - соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, что является географически естественным и логичным шагом. По его мнению, в будущем прямые грузоперевозки между Азербайджаном и Арменией станут нормой, а доходы Грузии при этом не пострадают существенно.

Субари также подчеркнул значимость новых транзитных возможностей, соединяющих Нахчыван с Турцией и Восток с Западом для всего региона. По его словам, такие проекты не ослабляют транзитную роль Грузии, а напротив, создают условия для увеличения объемов перевозок по всем коридорам.

