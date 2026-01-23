Самолет Пхукет - Барнаул сел в аэропорту Ланьчжоу - ОБНОВЛЕНО

Самолет Пхукет - Барнаул совершил благополучную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу.

Об этом сообщает авиакомпания.

Источник: ТАСС

11:53

На борту самолета Boeing 757, следовавшего из Пхукета в Барнаул и готовящегося к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу, находится 238 человек, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"238", - сказал представитель Azur Air на вопрос о количестве пассажиров на борту.

"Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию. Как только будем понимать причины, незамедлительно обновим статус по этой ситуации", - говорится в сообщении.