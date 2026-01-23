Самолет Пхукет - Барнаул сел в аэропорту Ланьчжоу - ОБНОВЛЕНО
Самолет Пхукет - Барнаул совершил благополучную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу.
Об этом сообщает авиакомпания.
Источник: ТАСС
11:53
На борту самолета Boeing 757, следовавшего из Пхукета в Барнаул и готовящегося к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу, находится 238 человек, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"238", - сказал представитель Azur Air на вопрос о количестве пассажиров на борту.
"Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию. Как только будем понимать причины, незамедлительно обновим статус по этой ситуации", - говорится в сообщении.
