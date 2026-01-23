Стокгольмский арбитраж отклонил требования семьи Карапетяна

Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил исковые требования семьи российского олигарха Самвела Карапетяна по делу о ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА).

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передают армянские СМИ.

«Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных Истцами обеспечительных мер», — говорится в сообщении.

Кроме того, истцы обязаны возместить все судебные расходы по данному делу.

3 июля 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Позднее компания Liormand Holdings Limited, а также члены семьи Карапетяна: Самвел, Этери, Саргис и Карен подали иски в стокгольмский арбитражный трибунал с требованиями восстановить лицензию ЭСА и полномочия членов его управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего. Помимо этого, истцы требовали запретить принудительную продажу или отчуждение акций и других активов ЭСА.

Как уточнили в правительстве Армении трибунал в Стокгольме полностью отклонил 24 декабря 2025 года все требования истцов.