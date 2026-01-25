В США более 730 тысяч семей остались без света из-за снежной бури

Более 730 тыс. домохозяйств в США остались без электричества в связи со снежной бурей, обрушившейся на большую часть территории страны.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его сведениям, наибольшее число отключений от энергоснабжения фиксируется в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Теннесси, в последнем число оставшихся без света потребителей превысило 240 тыс.

Из-за удара стихии число отмененных авиарейсов в США в воскресенье превысило 10 тыс., следует из данных специализированного портала FlightAware.

Источник: ТАСС